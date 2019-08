1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 05 Agosto 2019

El fútbol importa más que la política a los ecuatorianos, especialmente a los hombre, divide familias, ciudades y regiones. Ha sido un buen negocio para los técnicos de la selección como Hernán Dario Gómez.

Para hablar del presente y futuro de la 'Tri', el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, participó en el programa 'Veraz' dirigido por Carlos Vera. Plantea rediseñar el modelo remunerativo, "la selección y la Federación deben cambiar muchísimas cosas".

El fútbol tiene una finalidad social y esta no se detiene con dar alegrías o tristezas al pueblo, tiene que ser ejemplo, tener una línea de conducta, dar esperanza de vida a los niños que cada año toman una pelota para salir adelante, en tanto no se puede concebir una administración que coloque el resultado deportivo a cambio de una transgresión de reglamentos de moral y ético. "El fútbol no puede ser el fin que justifique cualquier medio".

El objetivo está en jugar y ganar en todas las competencias, para eso se han tomado 6 meses para sentar las bases que permitan conseguir apoyo económico, así como trazar ahorros en gasto directorio y de comisiones. El dirigente que más gastó fue Alex Chiriboga.

Fin de contrato con 'Bolillo' Gómez: no comprometerá los flujos actuales de la FEF, se le pagará en doce cuotas mensuales con una financiamiento conseguido a tres años. Duele levantar ese dinero, destinar un valor mayor del auspicio de CNT -por ejemplo- en una mala decisión, dijo Egas.

Perfil del proyecto fútbol ecuatoriano

Más que discutir el perfil de un técnico, se busca es debatir sobre el perfil del proyecto que tiene que tener un modelo de juego transversal para todas las edades.