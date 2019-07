1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 31 Julio 2019

En la noche de este lunes, el presidente de Deportivo Cuenca, Claudio Peñaherrera, dio declaraciones junto a la dirigencia del cuadro morlaco en una rueda de prensa para tratar el momento que pasa el club.



El máximo dirigente del plantel azuayo arrancó hablando sobre el SRI, en donde agregó que: "El SRI no solo nos bloqueó los fondos en LigaPro, sino que cobró $80.000. Eso resta nuestra deuda con ellos pero nos resta el flujo."



Peñaherrera supo manifestar también que el momento por el que pasa el equipo viene de años atrás, y que no es algo del momento: "Los problemas del club vienen desde hace muchos años, son cuarenta y pico de años con los mismos problemas. La solución estructuralmente es volver a los clubes sociedades anónimas."



Además, el dirigente morlaco expresó que: "Al cierre del año llegaremos a tener un déficit de 1,6 millones de dólares. La deuda subió porque apostamos a lo deportivo y no nos resultó. Este año de género una deuda de más o menos $500.000."

El presidente de Deportivo Cuenca adjuntó también que: "El club necesita apoyo más que afectivo, efectivo."



"En la Copa Ecuador tuvimos una taquilla de $7.500, que restando los gastos de programación de redujo a $2.500 y todo se lo dimos al Señor Reyes", adjuntó Peñaherrera sobre lo recaudado en dicho torneo.



Por último el directivo cerró manifestando que: "No puedo garantizar eso al 100% (que el club sea nuevamente suspendido y pierda la categoría). Haremos todo el esfuerzo para evitarlo... Aspiramos a pagar los 2 meses de sueldo pendientes." (Ecuavisa)