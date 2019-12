1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 19 Diciembre 2019

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP y la Asociación de Proveedores de Servicios de Valor Agregados (APROSVA) suscribieron el jueves en Quito un convenio para la venta de una amplia gama de servicios, lo que permitirá la ampliación del acceso a internet y la reducción progresiva de tarifas en las zonas rurales del país. El acuerdo comercial posibilita que la empresa pública venda a los proveedores pequeños y medianos que integran Aprosva el megabit por segundo (Mbp/s) con una reducción de entre el 25 y 33% frente a las tarifas previas.

APROSVA agrupa a 200 pequeños y medianos proveedores de internet que operan en las áreas rurales de provincias como Azuay, El Oro, Los Ríos, Tungurahua, Esmeraldas, Cotopaxi e Imbabura. A partir del convenio que complementa las sinergías de ambas partes, CNT EP les proveerá el internet para la prestación de sus servicios a sus clientes finales. La revisión de las tarifas ofertada por la Corporación permitirá una reducción de los costos que pagan los residentes en las zonas rurales.

Los proveedores de APROSVA atienden a alrededor de 200.000 clientes en el país. Anteriormente, las tarifas bordeaban entre los USD 9 y 12 por megabit por segundo.

“Esta alianza puede ser un ejemplo a seguir de un verdadero trabajo coordinado entre lo público y lo privado y creemos que podemos hacer muchísimas cosas más para que las redes de acceso sean fortalecidas y esto se redunde en un beneficio para nuestras comunidades.”, aseguró el presidente de la APROSVA, Mario Crespo.

La penetración de internet en zonas rurales es uno de los objetivos de la estrategia Ecuador Digital, por lo que los esfuerzos están concentrados en posibilitar el acceso de los ecuatorianos que habitan en estas áreas a los beneficios de la revolución digital para crear una sociedad más solidaria y equitativa. CNT EP es uno de los actores clave en la cruzada para superar la pobreza digital en las zonas rurales, en donde el 19% de sus habitantes es considerado como “analfabeto digital” por no tener teléfono móvil o no haber usado internet o computadora en los últimos 12 meses.

La Gerenta General de la CNT EP, Martha Moncayo, aseguró que la exclusión del mundo rural en materia digital no es tan solo un dato sociocultural, sino una debilidad productiva, financiera, comercial y social que afecta directamente la competitividad de las unidades económicas y la calidad de vida de los habitantes rurales. En este sentido, destacó el acuerdo con APROSVA como vital para hablar de una inclusión digital real.

“Lo más importante de este acuerdo es el trabajo conjunto con los actores privados y cómo CNT EP cumple con ser un regulador natural del mercado para bajar los precios de los servicios en general y así poder llegar a todos los rincones del país. Es trabajar para llegar a gente que no solo no está conectada a internet sino que no accede a salud, educación y se van quedando relegados”, aseguró la Gerenta General, Martha Moncayo.

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, indicó que los esfuerzos del Gobierno Nacional y de los operadores del mercado se orientan a dotar de infraestructura y capacitación digital al país. El desafío fundamental es fomentar un uso más intensivo de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito rural.

“El presidente de la República, Lenín Moreno, lanzó hace un mes el programa Internet para Todos, hoy estamos cumpliendo la palabra del Presidente y llegando a grandes acuerdos para que se pueda beneficiar a sectores excluidos. Queremos reducir la brecha digital, que en realidad es una brecha social”, indicó Michelena.