Detalles Publicado el Lunes, 02 Septiembre 2019

Martha Moncayo acaba de cumplir tres meses en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) como gerenta. Dice que la prioridad de su gestión será transparentar la situación de la estatal y allanar el camino hacia la concesión. Y en este segundo objetivo ya se dio un primer paso: se invitó a diez bancas de inversión a presentar sus ofertas para realizar la valoración y definir el modelo de negocio que se aplicaría en la Corporación.

¿Cómo encontró CNT?

Se halla en un punto de quiebre en que las inversiones que se hicieron están llegando a su maduración, debería estar en su mejor momento de costo-beneficio, pero no es así. Tenemos inversión de la que no sacamos provecho. Dicho esto, hay que mirar al futuro. No tenemos capital para invertir en los siguientes años, y esto es clave por el anuncio de Claro de invertir 500 millones en tres años. Nosotros no tenemos esos recursos necesarios para el 5G. Entonces, o los da el Gobierno o se busca a alguien que lo haga por nosotros. El 2018 vendimos $ 996 millones, y nos dejó un margen de $ 160 millones de ganancia. El resto fue costos e inversión.

Y con ese diagnóstico, ¿cuáles son sus metas?

Primero, concretar la concesión, tener un proyecto fuerte y estructurado para salir a buscar un administrador-inversionista. No vamos a contratar solo a un administrador, sino a alguien que administre e invierta a cambio de una parte de las utilidades; además del canon concesionario que el Gobierno tiene en mente, las dos partes sacan un beneficio económico, ellos mantienen un mayor porcentaje y nosotros otro pequeño. Segundo, transparentar. No hay balances generales, NIF, avalúos, auditorías. Esto hace que estemos inestables. Y en este proceso de concesión nos muestra más inestables.

¿Se ha definido el modelo de negocio?

No. Para eso es que se ha invitado a diez bancas de inversión. Estamos contentos con los nombres que estamos manejando, son empresas reconocidas y con el ‘know how’ para hacer lo que queremos: crear el proyecto completo, definir las fortalezas y hacer el avalúo de CNT de una manera no tradicional. Lo que está claro es que no vamos a escuchar propuestas de interesados en la empresa, vamos a tener un contrato para que se adhieran... Hasta que se concrete existe el compromiso de contratar las NIF, avalúos y auditorías.

¿Y qué plazos manejan?

Las bancas de inversión deben presentar sus ofertas hasta el 23 de septiembre. El 27 se evalúan, se entregan los informes al directorio y empiezan las negociaciones. El 30 de octubre se adjudica el contrato. De ahí la ganadora tiene 180 días para entregar el proyecto.

¿A qué se refiere con hacer una evaluación de forma no tradicional?

Hay varias formas. Como negocio en marcha, por ejemplo, es con base en las ventas y ganancias año a año, y se multiplica por los años de concesión; otra es por clientes fijos, tenemos tres millones con factura mínima; y otra por activos, tenemos $ 1.900 millones y $ 500 millones en proceso de regulación.

¿Qué beneficios tendrá la concesión?

Varios. Al final de la concesión, el administrador debe entregar la empresa con la tecnología de ese momento; habrá una persona del Gobierno en el directorio; garantía de ganancias en el tiempo, además del ingreso del canon concesional para momentos de bache fiscal.

¿Cuánto se espera recibir por ese canon?

Se habló de $ 4.000 millones en unos 20 o 25 años, pero eso hay que definirlo de forma técnica. Necesitamos a alguien que administre esto y tenga claro que es un negocio y separarlo de la política...

¿Cuántas personas salieron de CNT luego de los decretos de austeridad?

Recibí la empresa con 936 personas menos, hemos cumplido con la reducción del 10% de la nómina, esto representó un ahorro de $ 15 millones entre el año pasado y este año. En total somos 6.300 empleados. Somos demasiados. Piense en Claro, TV Cable y cualquier otra empresa que dé estos servicios: somos el triple de ellos. Es verdad que damos cinco tipos de servicios. Pero Claro y Movistar venden

$ 3.800 millones juntos y yo vendo casi $ 1.000 millones. (El Universo)