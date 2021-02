Enrique Pita descarta 'apagón electoral'

Por Melvyn Herrera

En las páginas 31 y 32 del libro “Inspiraciones …” publicado el pasado diciembre, del que su mayor parte la dictó aquel gnomo que domina mi numen, me encontré con algo que hoy cae como anillo al dedo…

Por Jorge Gallardo

Siendo un tema de permanente actualidad, en todos los tiempos, la migración siempre es insumo trascendente para mucho y muchos.

Por Melvyn Herrera

Como esta nota, así se titulan unos versos que me dictó y musicalizó el curioso duendecillo que habita en mi materia gris y que es el autor de casi todo lo que recogí en el libro “Inspiraciones…”

Por Roberto López

No fuimos íntimos, pero si “panas” como se dice en la Costa. No, no me refiero a Efraín Ruales -cuya indignante e inaceptable muerte todos lamentamos hoy- sino a Fausto Valdiviezo.

Por Francisco X Swett

La propuesta anunciada por el gobierno respecto del financiamiento con la Development Finance Corporation de los Estados Unidos es intrigante pero aparece en mal momento.

Por Walter Spurrier Baquerizo

El mayor desafío del nuevo gobierno será acelerar el proceso de inmunización y superar esa pesimista previsión de The Economist.

Por Vicente Albornoz Guarderas

La votación en plancha no va a salvar al Ecuador, pero el retorno a esa modalidad puede aportar a darle algo más de sensatez a la política.

Por Melvyn Herrera

A este tiempo apliquémosles unos refranes: “A buen entendedor, poca seña”, aunque lo que ya entendemos no es “poca seña”, al contrario, lo sentimos como inoportuno y es la creciente invasión de venezolanos...

Por Jose S Ponce

¿Puede ser posible que a la señora Blanquita en el mercado mayorista, el señor Pepito el taxista o a el señor Fernandito el tendero del barrio, les guste el libre mercado?